رغم التهديدات.. تشافي يتراجع عن موقفه من ديمبلي

كشف تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أنه أعاد المهاجم عثمان ديمبلي إلى تشكيلة الفريق قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، بعدما فشل النادي في بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وخرج ديمبلي من تشكيلة برشلونة بعدما أبلغه النادي بضرورة الرحيل خلال يناير، عقب انهيار المفاوضات بين الطرفين لتمديد التعاقد، وقال آنذاك إن رحيله سيكون مفيدا للجانبين.



لكن اللاعب البالغ عمره 24 عاما لم يتوصل لاتفاق بالانتقال إلى أي فريق، وسيستمر مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري ليصل بذلك إلى نهاية عقده ويصبح بوسعه الرحيل مجانا.



وقال تشافي في مؤتمر صحافي: وجدنا حلا لعثمان ديمبلي. لقد تغيرت الظروف عما كانت عليه قبل شهر واحد. إنه يرتبط بعقد.



وأضاف: إنه لاعب في برشلونة وهو عنصر في التشكيلة. يجب علينا استخدامه وهو يستطيع مساعدتنا. لقد تحلى بالاحترافية عند إشراكه.



وتابع قائد برشلونة السابق: هذا قرار النادي. نحن سنستخدمه عندما أعتقد أنه سيكون مفيدا.



وفشل ديمبلي في الارتقاء إلى مستوى التوقعات بعدما دفع برشلونة 105 ملايين يورو (120.18 مليون دولار) لضمه من بروسيا دورتموند في 2017، وسجل 31 هدفا في 129 مباراة.



وردا على سؤال حول إمكانية أن تصب جماهير برشلونة غضبها ضد اللاعب الفرنسي، قال تشافي: أتفهم موقف الجماهير التي ربما تشعر بالاستياء من ديمبلي.



وأضاف: يجب أن نكون متحدين ونفكر في أنفسنا. إنه يستطيع مساعدتنا على تحقيق أهدافنا، نحن عائلة ولقد قررنا معا ما يصب في مصلحة النادي والفريق.



ولم يؤكد تشافي بعد إمكانية مشاركة الثنائي المنضم حديثا آداما تراوري وبيير-إيمريك أوباميانغ أمام أتلتيكو.



واختتم مدرب برشلونة: لقد تدرب اللاعبان بشكل قوي، ويبدو آداما في حالة أفضل. كان أوباميانغ يعاني من كوفيد-19 وعمل بشكل فردي. غدا سنحدد إذا كان بوسعهما اللعب.



ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري برصيد 35 نقطة من 21 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو حامل اللقب ورابع الترتيب.

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