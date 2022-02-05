فييتو يعيد الشباب إلى الانتصارات على حساب الحزم

قلب الشباب تأخره بهدف أمام مضيفه الحزم إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد سلسلة من التعادلات، والتي شهدت أيضا تعادل الرائد مع الاتفاق 1 - 1.

وتقدم الحزم بهدف سجله أولا جون في الدقيقة 39 قبل أن يسجل الشباب هدفين عن طريق كارلوس جونيور ولوسيانو فيتو في الدقيقتين 44 و51.

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وأهدر إيفر بانيغا لاعب الشباب ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وحقق الشباب الفوز الأول بعد سلسلة من التعادلات أمام الفتح والاتفاق وأبها خلال الجولات الثلاث الماضية.

ورفع الشباب رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الحزم عند14 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل الرائد مع الاتفاق 1-1.

وتقدم الرائد بهدف سجله كريم البركاوي في الدقيقة 75 وتعادل الاتفاق عن طريق فيليب كيس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد محمد الكوكبي لاعب الاتفاق في الدقيقة 48.

ورفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع كما وصل الاتفاق إلى 20 نقطة في المركز العاشر.