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ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويضيق عليه الخناق

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ميلان
ميلان يتخلف بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة

ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويضيق عليه الخناق

ميلانو - د ب أ

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قلب ميلان تأخره بهدفين أمام مضيفه إنتر ميلان إلى فوز مثير 2 -1 يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب جوسيبي مياتزا، تقدم إنتر ميلان بهدف عن طريق الكرواتي ايفان بيريسيتش في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو دور البطولة ورد بهدفين لميلان في الدقيقتين 75 و79.

وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ثيو هيرنانديز في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف إنتر ميلان المتصدر.

وعلى ملعب الأولمبيكو، أنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليو أوستيجارد لاعب جنوه في الدقيقة 69 ونيكولو زانيولو لاعب روما في الدقيقة الأخيرة.

ورفع روما رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس مقابل 14 نقطة لجنوه في المركز قبل الأخير.

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