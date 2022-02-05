3 لاعبين ومدرب.. عوامل مشتركة بين الهلال والجزيرة

دافع البرازيلي تياغو نيفيز ومواطنه إيلتون ألميدا والإماراتي عمر عبد الرحمن بالإضافة إلى المدرب البجيكي إيريك غيريتس عن ألوان الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي من قبل.

ويلعب الفريقان يوم الأحد في الدور الثاني من كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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ويعد البرازيلي تياغو نيفيز هو أول لاعب دافع عن شعار الفريقين، إذ لعب للأزرق العاصمي على فترتين بين عامي 2009 و2015، وقضى موسمًا وحيدًا بين صفوف الجزيرة في 2015 وحتى 2016.

وشارك نيفيز في 96 مباراة مع الهلال بجميع المسابقات، مسجلًا 46 هدفًا وصنع 16 آخرين، حاصدًا مع الفريق 4 ألقاب، بينما لعب مع الجزيرة 34 مباراة مساهمًا في 20 هدفًا بـ12 تمريرة حاسمة و8 أهداف.

وقضى مواطنه إيلتون ألميد موسمًا وحيدًا مع كل فريق بين عامي بين عامي 2015 و2017، لعب مع الهلال 37 مباراة ومع الجزيرة 27 في جميع المسابقات، وكانت نسبة أهدافه أعلى مع فريق الرياض، إذ سجل مع الهلال 16 هدفًا مقابل 7 أهداف رفقة الجزيرة.

وفاز مع الهلال ببطولتي السوبر وكأس ولي العهد، فيما حقق مع الجزيرة لقب الدوري.

وأثرت الإصابات على مسيرة الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" مع الناديين، بعدما لعب مع الهلال 6 مباريات فقط ومع الجزيرة 21، خلال 3 مواسم قضى منها عام في الرياض وعامين في أبوظبي، مسجلًا هدفًا وحيدًا بالقميص الأزرق وثلاثة بالأبيض، وفاز بالسوبر السعودي.

ويعد البلجيكي إيريك غيريتس هو المدرب الوحيد الذي تولى المهام الفنية للناديين بعدما درّب الهلال موسم 2009-2010، والجزيرة موسم 2014-2015.

وقاد غيريتس الهلال في 32 مباراة بجميع المسابقات فاز بـ24 منها، ومع الجزيرة تولى الفريق في 27 مباراة انتصر في 16، وتوّج مع الهلال ببطولتي الدوري وكأس ولي العهد، بينما انقضت مسيرته مع الجزيرة دون ألقاب.

ولعب الهلال 4 مباريات ضد الجزيرة سابقًا جميعها في مجموعات دوري أبطال آسيا، حقق الفوز 3 مرات وتعادل في لقاء وحيد.