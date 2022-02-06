آمال دورتموند في اللقب تتلاشى بعد هزيمة ثقيلة على ملعبه

تعرض بروسيا دورتموند لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام ضيفه باير ليفركوزن يوم الأحد لتتلقى آماله في اللحاق ببايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم ضربة قوية.

وبقي دورتموند في المركز الثاني وله 43 نقطة متأخرا بتسع نقاط عن بايرن بعد فوز حامل اللقب 3-2 على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ يوم السبت.

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وحافظ ليفركوزن على المركز الثالث وقلص الفارق مع دورتموند إلى خمس نقاط.

وبدأ دورتموند المباراة بشكل كارثي عندما هز المدافع مانويل أكانجي شباكه بالخطأ في الدقيقة العاشرة لكن صاحب الأرض أدرك التعادل بأسلوب مشابه حيث وضع جيريمي فريمبونغ الكرة في مرماه.

واستعاد ليفركوزن التقدم بهدف فلوريان فيرتس في الدقيقة 20 بعد هجمة مرتدة وبعد ذلك بثماني دقائق عزز من تفوقه بركلة حرة من روبرت أندريش.

وأنهى ليفركوزن آمال دورتموند في العودة بتسديدة جوناثان تاه المباشرة بعد ثماني دقائق من الاستراحة.

وزاد موسى ديابي من مأساة دورتموند بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 87 قبل أن يحرز شتيفن تيجز الهدف الثاني لدورتموند قبل دقيقة واحدة من النهاية بعد مراجعة حكم الفيديو للعبة.

وخاض دورتموند المباراة بدون مهاجمه المصاب إرلينغ هالاند وتلقى الخسارة الثانية على أرضه في الدوري هذا الموسم بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ في ديسمبر بعد انتصاره في جميع مبارياته الأخرى في سيغنال إدونا بارك.