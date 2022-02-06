بالفوز على أبها.. اتحاد جدة يحقق رقماً غاب 13 عاماً

حقق اتحاد جدة رقمًا غاب عنه لـ13 عامًا بعد عودته من ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بنقاط مباراة أبها.

وانتصر اتحاد جدة على مضيفه برباعية نظيفة أحرزها البرازيلي رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله "هدفين" وعبد العزيز البيشي ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وفاز الاتحاد خلال الموسم الحالي على أبها ذهابًا وإيابًا للمرة الأولى منذ أول مواسم دوري المحترفين السعودي 2008-2009.

وحقق فريق مدينة جدّة الانتصار على أبها بستة أهداف مقابل هدف في ذهاب المسابقة، وهو الانتصار الأكبر للفريق في الدوري هذا الموسم.

ويعود انتصار الاتحاد ذهابًا وإيابًا الأخير إلى موسم 2008 -2009، حينما فاز ذهابًا بالأسبوع السادس 2-1 بهدفي سلطان النمري ونايف هزازي، وإيابًا بالجولة 17 بثلاثية عماد متعب، ونايف هزازي وركلة جزاء محمد أمين حيدر.

ولم يشارك أبها في دور المحترفين حتى موسم 2019-2020، وفاز حينها على الاتحاد ذهابًا وإيابًا بهدفين لهدف، وفي الموسم الذي يليه انتصر أبها ذهابًا بهدف نظيف، بينما ظفر الاتحاد بالنقاط الثلاث إيابًا عقب الفوز بهدفين لهدف.

ويعد رومارينيو هو الهداف التاريخي لمواجهات الاتحاد مع أبها في دوري المحترفين، إذ سجل 5 أهداف في 6 مباريات.