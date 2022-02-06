مثل ليفربول ومانشستر يونايتد.. الأهلي "يجدد" تدريباته

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري عن استخدام تكنولوجيا "جي ان اس اس" الجديدة في القياسات البدنية للاعبي الفريق بداية من المران الجماعي الذي أقيم يوم الأحد على ملعب الكريكيت بأبوظبي في الإمارات، والتي تستخدمها العديد من الأندية العالمية.

وقال أبوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم الأحد أنه يوجه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وحسام غالي، عضو المجلس، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، للمساعدة في سرعة التوصل لاتفاق شراء وتشغيل تكنولوجيا "جي بي اس تراكينج" وتكنولوجيا "جي ان اس اس" واستخدامها بشكل دائم مع اللاعبين عبر قمصان خفيفة يتم ارتداؤها تحت قميص الفريق خلال التدريبات والمباريات.

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وأضاف أن القميص الذي يرتديه اللاعبون تحت قميص التدريبات يحتوي على جهاز تتبع "جي بي اس" يسجل كل قياسات اللاعبين البدنية.

وأوضح أن الأهلي تعاقد مع شركة "ستات سبورتس" الإنجليزية المتخصصة في تطوير هذا النوع من التكنولوجيا في القياسات البدنية، ليصبح الأهلي أول نادي في الشرق الأوسط وإفريقيا يعتمد هذه التكنولوجيا، ليسير على نهج أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال وتوتنهام، وليفربول، والمنتخب الانجليزي، والمنتخب البرازيلي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي .

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الشركة الإنجليزية هي صاحبة الريادة في العالم في تطوير تكنولوجيا "جي ان اس اس" واستحداث أبرز التفاصيل التي تخص الأحمال ونبضات القلب والأداء البدني للاعب أثناء التدريبات، وهو ما يساعد على تطوير الأداء البدني وتقليل حجم الإصابات بين اللاعبين.

واختتم "أبوعبلة" تصريحاته مؤكدا أن الشركة أوفدت مندوبا متخصصا للنادي الأهلي، لتدريب اللاعبين والجهاز الطبي والمعد البدني للفريق على استخدام الأجهزة الجديدة.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استئناف تدريبات الفريق دون راحة في ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف دون رد أحرزه محمد هاني في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في دور الثمانية ليتأهل الفريق لملاقاة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية يوم الثلاثاء.