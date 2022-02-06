النصر يستعيد المركز الثاني برباعية الطائي

واصل النصر انتفاضته ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الكبير والمستحق 4 - 1 على ضيفه الطائي، يوم الأحد، في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الطائي عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وافتتح البرازيلي أندرسون تاليسكا، التسجيل مبكرا للنصر في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني غونزالو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

وعاد تاليسكا لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث للنصر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 26، فيما سجل حسن الجبيري هدف الطائي الوحيد في الدقيقة 59.

واختتم جوناثان رودريجيز مهرجان أهداف النصر في المباراة، عقب تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وفي مباراة أخرى أنعش الباطن آماله في البقاء بالدوري عقب فوزه المثير 3 - 2 على مضيفه الفتح يوم الأحد، في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد الباطن، الذي حقق فوزه الأول في البطولة منذ ما يقرب من شهرين ونصف الشهر، إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد الفتح، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته العشرة الأخيرة بالمسابقة، عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم الباطن بهدفين مبكرين حملا توقيع يوسف الجبلي وفابيو أبرو في الدقيقتين الرابعة والسادسة على الترتيب، قبل أن يحرز فراس البريكان الهدف الأول للفتح في الدقيقة 22.

وأحرز مراد باتنا هدف التعادل للفتح في الدقيقة 34، غير أن محمد رايحي أعاد التقدم للباطن من جديد، بتسجيله الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول الفتح إدراك التعادل، لاسيما بعدما لعب الباطن بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 80 عقب طرد لاعبه بسام الحريجي لحصوله على الإنذار الثاني، ولكن دون جدوى.