برباعية أبها.. الاتحاد يحقق فوزه التاسع توالياً ويبتعد بالصدارة

حقق اتحاد جدة فوزًا عريضًا على مضيفه أبها برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وجاءت جميع أهداف الاتحاد في الشوط الثاني، إذ افتتح رومارينيو التهديف في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وسجل حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة 79، قبل أن يضيف عبد العزيز البيشي الهدف الثالث بعدها بدقيقة واحدة، واختتم حمدالله مرة أخرى رباعية الاتحاد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة.

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وحافظ اتحاد جدة على صدارته بـ44 نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 25 في المركز الثامن.

ويواجه الاتحاد ضيفه النصر خلال الجولة المقبلة، ويستضيف أبها الحزم على ملعبه.