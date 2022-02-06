روني: لجأت للكحول لمواجهة ضغوط كرة القدم

كشف واين روني مهاجم منتخب إنجلترا لكرة القدم ونادي مانشستر يونايتد السابق أنه لجأ إلى تعاطي الكحول من أجل مواجهة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها خلال مسيرته كلاعب في أعلى مستوى والتي لم يكن يتوقعها.



وبدأ روني "36 عاما" مدرب ديربي كاونتي الحالي مسيرته كلاعب في نادي طفولته إيفرتون وأحرز أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة رائعة في شباك أرسنال في 2002 وكان عمره وقتها 16 عاما.



وبعد ذلك انضم إلى مانشستر يونايتد وأصبح واحدا من أشهر اللاعبين في بلاده محرزا 253 هدفا ليونايتد الذي فاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا.



وأصبح بعد ذلك اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي مع منتخب إنجلترا (من خارج حراس المرمى) برصيد 120 مباراة دولية لكنه أشار إلى أنه لم يتمكن من تحمل الضغوط التي تعرض لها مع زيادة شهرته وشعبيته.



وأضاف قوله قبل عرض فيلم وثائقي عن حياته ومسيرته: لم أكن مستعدا لتحمل ضغوط الانتقال إلى لاعب في الدوري الممتاز وعمري 16 عاما ولاعب دولي بعد ذلك.



وأردف روني قائلا: الاعتياد على هذا الوضع والوصول لطريقة التعاطي معه تطلب وقتا طويلا من جانبي.



واختتم: في بعض الأحيان كنت أبتعد عن كرة القدم لبضعة أيام وفعليا أغلق الباب على نفسي وفقط أتناول المشروبات من أجل إبعاد هذه الضغوط عن رأسي.

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