رويس: الحياة ستستمر بدون هالاند

صرح ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند، بأنه سينصح زميله النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بالبقاء مع الفريق الألماني عقب نهاية الموسم الحالي.

ويمتد عقد هالاند حتى عام 2024، لكنه يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وسط حديث عن وجود شرط جزائي في عقده مع دورتموند، بقيمة 75 مليون يورو (86 مليون دولار)، وأن اللاعب يسعى لتفعيل الشرط الجزائي الصيف المقبل.

مادة اعلانية

ولكن رويس قال لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" يوم الأحد، أنه إذا تم سؤاله فإنه سيقول لهالاند: إبق معنا، لديك كل شيء هنا للتطور بشكل أكبر، يمكنه المشاركة في دوري أبطال أوروبا هنا وتسجيل الأهداف والشعور بأنه يحظى بالتقدير.

وتابع رويس: في النهاية عليه أن يتخذ القرار بنفسه، ما يشعر بأنه الأفضل بالنسبة له، سيكون من المؤسف إذا رحل، لكن الحياة ستستمر وسنجد حلولا كفريق.

وأكد رويس البالغ من العمر 32 عامًا أن بإمكانه البقاء مع نادي دورتموند في المدينة التي تعد مسقط رأسه حتى الاعتزال.

ويلعب رويس في دورتموند منذ 2012 ويمتد عقده مع الفريق حتى 2023.

وأشار رويس: دورتموند فريقي وبلدتي وأود أن أنهي مسيرتي هنا.