سداسية الهلال تكتب الفوز السعودي الأكبر في المونديال

حقق الهلال الفوز الأكبر لأندية السعودية خلال بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على الجزيرة خلال الدور الثاني من البطولة المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفاز الهلال على الجزيرة بستة أهداف لهدف يوم الأحد ليواجه تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من البطولة يوم الأربعاء.

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وكتب الهلال الانتصار الرابع لأندية السعودية في البطولة، عقب فوزه في النسخة السابقة على الترجي التونسي، وفوز اتحاد جدة على الأهلي المصري في نسخة 2005، وفوز النصر على الرجاء المغربي عام 2000.

ويعد انتصار الهلال على الجزيرة هو الأكبر في تاريخ الأندية السعودية، إذ فاز النصر على الرجاء بأربعة أهداف أحرزها فؤاد أنور وأحمد بهجا وفهد الهريفي وموسى صايب، واستقبلت شباك الأصفر العاصمي ثلاثة أهداف.

وانتصر الاتحاد على الأهلي بهدف نظيف جاء عن طريق محمد نور.

وأحرز أهداف الهلال الستة إيغالو وبيريرا وكنو وسالم الدوسري وماريغا وكاريو.