ليفربول يهزم كارديف ويصعد للدور الخامس بكأس الاتحاد

تأهل فريق ليفربول إلى الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على كارديف سيتي 3 - 1 يوم الأحد في الدور الرابع من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث فشلا في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

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وفي الشوط الثاني تمكن ليفربول من افتتاح التسجيل في الدقيقة 53 عن طريق ديوغو جوتا وأضاف تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 68 قبل أن يختتم هارفي إليوت أهداف ليفربول في الدقيقة 76.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ،سجل كارديف سيتي هدف حفظ ماء الوجه عن طريق روبين كولويل.

ويلتقي ليفربول مع نورويتش سيتي خلال الدور المقبل.