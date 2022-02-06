نابولي يواصل مطاردة الصدارة بالفوز على فينيسيا

فاز فريق نابولي على فينيسيا 2-صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كالياري على أتالانتا 2 - 1 وسامبدوريا على ساسولو 4 - صفر، وتعادل بولونيا مع إمبولي سلبيا.
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وسجل هدفي نابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 59، وأندريا بيتانيا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وشهدت المباراة طرد تيرون إيبوهي لاعب فينيسيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
ورفع نابولي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام ميلان وتوقف رصيد فينيزيا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.
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