.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نابولي يواصل مطاردة الصدارة بالفوز على فينيسيا

  • الخط
فيكتور أوسيمين
احتفال فيكتور أوسيمين بهدفه في شباك فينيسيا

نابولي يواصل مطاردة الصدارة بالفوز على فينيسيا

نابولي - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فاز فريق نابولي على فينيسيا 2-صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كالياري على أتالانتا 2 - 1 وسامبدوريا على ساسولو 4 - صفر، وتعادل بولونيا مع إمبولي سلبيا.

وسجل هدفي نابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 59، وأندريا بيتانيا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد تيرون إيبوهي لاعب فينيسيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع نابولي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام ميلان وتوقف رصيد فينيزيا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي على أطراف مدغل الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي على أطراف مدغل
اكتشف المزيد