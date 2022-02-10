التصنيف العالمي.. بلجيكا تحافظ على الصدارة وتقدم السنغال ومصر

حافظ منتخب بلجيكا على موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر يوم الخميس.

وتقدم المنتخب السنغالي للمركز الثامن عشر في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

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وصعد منتخب السنغال من المركز العشرين للمركز الثامن عشر عقب فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على نظيره المصري في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون يوم الأحد.

من جانبه قفز المنتخب المصري 11 مركزا ليتقدم للمركز الرابع والثلاثين.

كما سجل منتخب غامبيا قفزة قوية وتقدم 25 مركزا ليصعد إلى المركز 125 في التصنيف العالمي.

كما تقدم منتخبا كندا وكوستاريكا في التصنيف العالمي، بصعودهما إلى المركزين الثالث والثلاثين والثاني والأربعين على التوالي.

وحل منتخب البرازيل في المركز الثاني في التصنيف العالمي يليه منتخب فرنسا بطل العالم في المركز الثالث وتقدم منتخب الأرجنتين للمركز الرابع على حساب منتخب إنجلترا الذي تراجع للمركز الخامس.

وحل منتخب إيطاليا في المركز السادس يليه منتخب إسبانيا في المركز السابع ثم منتخب البرتغال في المركز الثامن يليه منتخب الدنمارك في المركز التاسع ومنتخب هولندا في المركز العاشر.