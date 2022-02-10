الجزائر تكذّب كوت ديفوار بشأن أمم إفريقيا للمحليين

أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق يوم الخميس عزم بلاده استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في يناير 2023.

ورد شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تصريحات نسبت إلى الحكومة الإيفوارية، بشأن استعدادها لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين عام 2023، بدلا من الجزائر.

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وقال عمارة: ما تم تداوله في كوت ديفوار خطأ، مؤكدا أن الجزائر ستحتضن بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة في 2023.

وأضاف: الجزائر جاهزة لاحتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين في موعدها المحدد مطلع العام المقبل.

وقد أعلنت حكومة كوت ديفوار في وقت سابق عن نقل البطولة إليها بعد اجتماع جرى بين رئيس وزرائها والسكرتير العام للاتحاد الإفريقي.