الدوري الإنجليزي يتخلى عن بعض إجراءات طوارئ "كورونا"

قررت رابطة الدوري الإنجليزي التخلي عن عدد من إجراءات الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 مثل ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة بداية من يوم الجمعة بعد قرار اتخذته عقب الاجتماع مع كافة الأطراف المعنية يوم الخميس.



وتأجلت أكثر من 20 مباراة خلال الشهرين الماضيين بسبب تفشي كوفيد-19 في العديد من الأندية، حيث شهدت فترة عيد الميلاد رقما قياسيا بلغ 103 حالات إيجابية لتصبح بعض الأندية بدون ما يكفي من لاعبين لخوض المباريات.



ووضعت الرابطة إجراءات طارئة مثل زيادة عدد اختبارات اللاعبين والأطقم المعاونة قبل المباريات.



وانخفض عدد الحالات الإيجابية منذ ذلك الحين لتصل إلى مستويات يمكن السيطرة عليها. وقالت الرابطة إن الاختبارات "ستعود إلى معدلاتها السابقة بإجراء اختبارين أسبوعيا بداية من يوم الإثنين".



وأضافت الرابطة في بيان: في حين يتم استمرار شرط التباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة، ستتم إزالة القيود مثل ارتداء أقنعة الوجه داخل القاعات والحد من فترة العلاج.



وتابعت: ستظل إجراءات الطوارئ الخاصة بالدوري الممتاز فيما يتعلق بكوفيد-19 قيد المراجعة المنتظمة حتى تنتهي بنهاية الشهر الحالي.



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