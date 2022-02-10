الزمالك بدون طارق حامد في بداية دوري الأبطال

سيخوض الزمالك المصري مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل في مواجهة ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بدون الثنائي طارق حامد لاعب الوسط والظهير الأيمن حازم إمام بسبب الإصابة.



وقال الموقع الرسمي للنادي: يواصل إمام وحامد أداء التدريبات التأهيلية في ظل إصابة الأول في العضلة الأمامية والثاني بكدمة في الركبة.



ويدخل الزمالك الذي يقوده المدرب باتريس كارتيرون مساء الخميس معسكرا مغلقا بمدينة السادس من أكتوبر استعدادا للمباراة التي ستقام ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا الوداد المغربي وساغرادا الأنغولي.



ويتوقع أن يشارك في المعسكر لاعبو المنتخب المصري بعد العودة من الكاميرون حيث أقيمت كأس الأمم الإفريقية.



ووصلت إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعثة بترو أتليتيكو.

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