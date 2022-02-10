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المعيوف: مباراة تشيلسي عكست مكانة الهلال عالمياً

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المعيوف
لقطة لحارس الهلال خلال نصف نهائي كأس العالم للأندية

المعيوف: مباراة تشيلسي عكست مكانة الهلال عالمياً

الرياض - محمد الخالدي

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أكد عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال السعودي أن فريقه حرص على الظهور بشكل مميز في بطولة كأس العالم للأندية، لعكس مكانة النادي الحاصل على بطولة دوري أبطال آسيا عالمياً.

ويشارك نادي الهلال في كأس العالم للأندية الجارية منافساتها حاليًا في الإمارات حتى الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، إذ يطمح للحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث أمام الأهلي المصري، عقب خسارته بصعوبة أمام تشيلسي اللندني بهدف دون رد في مباراة نصف النهائي.

وأضاف المعيوف في حديثه لـ"العربية.نت" : تعاهدنا خلال مشاركتنا الحالية إلى مواصلة التألق والظهور بمستويات مميزة ومعهودة عنّا تُرضي عشاقنا، وتُظهر كرة القدم السعودية في أفضل صورة.

وواصل حارس المرمى المخضرم حديثه: لاعبو الهلال يمتلكون الخبرة الكبيرة الكافية، ومتمرسون جيدًا للعب وسط ظروف مختلفة، وقادرون على التعامل والحضور بالشكل المطلوب في كافة المواجهات، واستطعنا عكس مكانة الهلال عالميًا خلال مواجهتنا الأخيرة أمام تشيلسي.

وحقق الهلال فوزًا تاريخيًا على الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف ، حينما التقى الفريقان في مواجهة الدور الثاني من البطولة، قبل أن يخسر بهدف أمام تشيلسي الإنجليزي، خلال مواجهة نصف نهائي البطولة ذاتها.

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