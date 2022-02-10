بدون رومارينيو وتاليسكا.. اتحاد جدة يفقد 10 نقاط والنصر سادسًا

يجمع كلاسيكو اتحاد جدة والنصر الثنائي البرازيلي رومارينيو وأندرسون تاليسكا في مواجهة قوية، إذ يعد الثنائي هدافي الفريقين وأكبر المؤثرين في مشوارهما هذا الموسم في الدوري، وكان ليتغير الكثير لو لم يكن الثنائي في صفوف أصفري جدّة والرياض.

ويواجه اتحاد جدة نظيره النصر يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدّة، ويحتل الفريقان المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط للاتحاد المتصدر بالإضافة إلى مباراة مؤجلة.

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وساهم رومارينيو بـ14 هدفا مع فريقه خلال 18 مشاركة في الدوري، إذ سجل 12 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه ضمن 1550 دقيقة لعبها حتى الآن.

وزار البرازيلي شباك الرائد وأبها ذهابًا وإيابًا، والتعاون ووضمك والفتح والطائي والفيحاء والفيصلي، كما صنع هدفين أمام النصر والباطن.

وبدون مساهمات رومارينيو كان الاتحاد ليخسر من التعاون بهدف نظيف ومن ضمك بنفس النتيجة، ويتعادل مع الطائي سلبيًا، وإيجابيًا مع الباطن مع عدم احتساب صناعته لهدف هارون كمارا، ولم يكن هدف عبدالرزاق حمدالله ليجلب 3 نقاط أمام الرائد ليفصل بين الفريقين التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وأخيرًا سيحتكم الاتحاد والفيصلي للتعادل السلبي أيضًا.

وسيصبح مجموع ما فقده الاتحاد من نقاط بدون رومارينيو 10 نقاط كاملة.

أما مواطنه تاليسكا فشارك في 16 هدفًا للنصر خلال 19 مباراة، سجل 14 هدفًا وصنع اثنين في 1604 دقيقة لعبها بالقميص الأصفر في الدوري هذا الموسم.

وأحرز تاليسكا أهدافًا في شباك ضمك والفيصلي ذهابًا وإيابًا، والباطن وأبها والرائد والأهلي والهلال والفتح والطائي، وصنع هدفين خلال أول لقاء له بالموسم أمام ضمك والأخير أمام الطائي.

ومع عدم احتساب ما قدمه هداف الدوري هذا الموسم، كان النصر ليتعادل سلبيًا أمام الباطن، وإيجابيًا بهدف لمثله مع أبها، ويخسر من الرائد والأهلي بهدفين لهدف وهدف نظيف على الترتيب.

وكانت مباراة الفتح ستنتهي بالتعادل السلبي بدلًا من الفوز بهدف، وستتحوّل الرباعية في شباك الطائي إلى تعادل بهدف لمثله مع عدم احتساب هدفي البرازيلي وصناعته لهدف الأوروغوياني جوناثان رودريغيز.

وسيفقد رصيد النصر من النقاط في الدوري 12 نقطة مع عدم وجود تاليسكا، أي سيمتلك في جعبته 26 نقطة بدلًا من 38.

وسيتصدر ترتيب الدوري بدون النجمين الشباب يليه الاتحاد ثانيًا وضمك في المركز الثالث ثم الهلال والرائد في المركزين الرابع والخامس والنصر وأبها سادسًا وسابعًا.