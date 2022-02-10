رومارينيو والنصر.. خرج من الملعب ثم أصبح الخطر الأكبر

اعتاد البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة التألق خلال مواجهات فريقه أمام النصر، فمنذ خروجه بديلًا خلال لقائه الأول أمام أصفر الرياض، كرر زياراته لشباك النصر في مناسبات عدّة.

ويلعب رومارينيو مباراته رقم 9 ضد النصر في جميع المسابقات يوم الجمعة حينما يستضيفه اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدّة.

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وشارك رومارينيو في 8 مباريات سابقة أمام النصر، تعرّض خلالها إلى خسارة وحيدة وفاز في 4 مناسبات وتعادل 3 مرات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع آخر وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

ولم تكن بداية البرازيلي أمام النصر موفقة إذ وافقت خسارته الوحيدة أمام فريق مدينة الرياض، كما أن الكرواتي سلافين بيليتش مدرب الاتحاد حينها أخرجه من الملعب بعد مرور 55 دقيقة فقط من المباراة التي انتهت 2-1 للنصر في الجولة 14 من موسم 2018-2019 بالدوري.

وفي مباراة الإياب وتحديدًا في الأسبوع 27، شارك رومارينيو في فوز فريقه على النصر بثلاثة أهداف لهدفين، وتكفل بثلاثية فريقه الصربي أليكساندر بيرغوفيتش بهدفين، وسجل فهد المولد الهدف الثالث.

وبعد تلك المباراة بأسبوعين تكررت مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس الملك، وشهدت المرة الأولى التي يهز بها رومارينيو شباك النصر، بعدما أحرز هدفين في الوقت الإضافي ساهم بهما في فوز فريقه 4-2 وطار به إلى النهائي بعد نهاية الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

وسجل رومارينيو هدفه الثالث في ذهاب بطولة الدوري من الموسم الذي يليه 2019-2020 خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وكان رومارينيو صاحب هدف فريقه الوحيد فيما سجل مواطنه بيتروس للنصر، وفي مباراة الإياب اكتفى "روما" بالمشاركة لـ90 دقيقة فقط دون أي بصمة تذكر بعد نهاية المباراة بذات النتيجة وسجل ويلفريد بوني هدف الاتحاد.

وفي موسم 2020-2021 سجل رومارينيو هدفين خلال مباراتي الذهاب والإياب، انتهت المباراة المقامة بجدّة بالتعادل بهدف لمثله، فيما حقق الاتحاد الفوز في الرياض بهدفين لهدف من نصيب البرازيلي وعمر هوساوي.

وجاءت تمريرة رومارينيو الحاسمة الوحيدة ضمن الفوز الأخير للاتحاد على النصر خلال الأسبوع الخامس من الموسم الحالي 3-1، إذ صنع الهدف الأول في المباراة لزميله عبد الرحمن العبود.