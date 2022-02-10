فيورنتينا يتأهل للمربع الذهبي في كأس إيطاليا على حساب أتالانتا

صعد فريق فيورنتينا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا، بعدما حقق فوزا صعبا على أتالانتا بنتيجة 3 - 2 يوم الخميس في دور الثمانية.
ويلتقي فيورنتينا في الدور قبل النهائي، الفائز في مباراة دور الثمانية المقررة اليوم بين يوفنتوس وساسولو، بينما تجمع المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين ميلان وإنتر ميلان.
وافتتح كريستوف بيونتيك التسجيل لفيورنتينا من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة ثم تعادل أتالانتا بهدف للاعب دافيد زاباكوستا في الدقيقة 30 .
وفي الشوط الثاني، تقدم أتالانتا بهدف سجله جيريمي بوغا في الدقيقة 56، لكن فيورنتينا قلب الموازين لصالحه وحسم المباراة وبطاقة التأهل بهدفين سجلهما بيونتيك ونيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقتين 71 و90 .
وشهدت المباراة إهدار بيونتيك فرصة التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 70 كما شهدت طرد زميله لوكاس مارتينيز كوارتا في الدقيقة 79 .
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