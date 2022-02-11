المثلوثي ينقذ النجم الساحلي من الخسارة أمام بلوزداد

تصدى الحارس المخضرم أيمن المثلوثي لركلة جزاء قبل النهاية لينقذ النجم الساحلي من الخسارة على أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري ليتعادل الفريقان سلبيا في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لشباب بلوزداد بعد عرقلة البديل خير الدين المرزوقي داخل المنطقة وانبرى المهاجم لتنفيذها لكن الحارس المخضرم للنجم الساحلي تصدى للكرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وأنقذ المثلوثي فريقه من الخسارة ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة الافتتاحية بمنافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الترجي وجواننغ جالاكسي من بوتسوانا قبل مواجهتهما يوم السبت.



وافتقد النجم الساحلي حساسية المباريات حيث لم يلعب لفترة طويلة بسبب توقف الدوري المحلي لانشغال المنتخب الوطني بكأس العرب وكأس الأمم الإفريقية وغابت عنه الفعالية الهجومية في الشوط الأول.



في الشوط الثاني نشط خط وسط النجم الساحلي المدعوم بجمهوره واستحوذ على الكرة لكنه لم يصنع فرصا كثيرة على مرمى منافسه.



وفي المقابل كاد كريم العريبي مهاجم شباب بلوزداد أن يفتتح التسجيل لفريقه من ضربة رأس أنقذها الحارس المثلوثي في الدقيقة 62.



واقترب النجم الساحلي من هز شباك ضيفه عندما تابع المدافع غفران النوالي كرة من ركلة ركنية بضربة رأس لكنها ارتدت من القائم قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.



وقبل النهاية استلم المهاجم البديل المرزوقي الكرة داخل المنطقة لكنه تعرض لعرقلة من النوالي ليمنحه حكم المباراة ركلة جزاء.



ونفذ المرزوقي الركلة لكن حارس النجم الساحلي صاحب الخبرة تصدى للكرة وجنب فريقه السقوط على أرضه وأمام جماهيره.

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