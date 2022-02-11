بوكيتينيو: مستقبل مبابي لن يتأثر بمواجهة ريال مدريد

اعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، أن المواجهة ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لن يكون لها أي "تأثير" على قرار مهاجم الفريق كيليان مبابي بالبقاء في صفوفه من عدمه.

وقال بوكيتينو في حديث مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قبل 4 أيام من المواجهة المرتقبة ذهابًا في الدور ثمن النهائي بين ريال مدريد وباريس سان جرمان على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية باريس: لا أعتقد أن قرارًا بهذه الأهمية سيتأثر بمباراة أو مواجهة مزدوجة إقصائية.

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وأضاف: إنه شاب ذكي، ناضج، مع قدرة هائلة على التحليل، يعرف تمامًا ماذا يريد أن يفعل بمستقبله، يحيط به الكثير من الاشخاص الذين ينصحونه بشكل جيد وأنا واثق من ذلك، مشيرًا إلى أن مبابي "يملك كاريزما مدهشة".

وكان مبابي انضم إلى باريس سان جرمان قادمًا من موناكو صيف عام 2017 مقابل صفقة ضخمة بلغت 180 مليون يورو وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، وبالتالي بات حرًا للتفاوض مع أي ناد يشاء علمًا أن ريال مدريد مرشح للحصول على خدماته.