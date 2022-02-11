قيمة الهلال ضِعف الأهلي.. المباراة الأغلى بين آسيا وإفريقيا

تعد مباراة الهلال السعودي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية هي المباراة الأغلى بين قارتي آسيا وإفريقيا إذ تجمع بين الفريقين الذين يمتلكان القيمة السوقية الأكبر في قارتيهما.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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ويتصدر الهلال قائمة أغلى فرق آسيا بقيمة سوقية تقدر بـ 60.43 مليون يورو، يليه جاره النصر ثم الريان القطري ثالثًا وشنغهاي الصيني واتحاد جدة في المركزين الرابع والخامس، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص في القيمة السوقية.

ويأتي البرازيلي ماتيوس بيريرا على رأس قائمة أغلى لاعبي أزرق الرياض بـ 12.5 مليون يورو، يليه المهاجم المالي موسى ماريغا بتسعة ملايين، ثم الوافد الجديد من فلامينغو البرازيلي ميتشائيل بـ7 مليون، يأتي من بعدهم البيروفي كاريو في المركز الرابع بخمسة ملايين ولاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويلار الذي تقدر قيمته بأربعة ملايين ونصف.

ويعتبر سالم الدوسري هو أغلى لاعب سعودي في قائمة بطل آسيا إذ تبلغ قيمته 2.8 مليون يورو.

وفي القارة السمراء يحل الأهلي في المركز الأول كأغلى أندية إفريقيا بـ 31.13 مليون يورو أي ما يقارب نصف قيمة منافسه على برونزية المونديال الهلال، يلاحقه صن داونز الجنوب إفريقي، ثم قطب القاهرة الآخر الزمالك والترجي التونسي رابعًا وبيراميدز في المركز الخامس.

ويحتل المالي أليو ديانغ صدارة قائمة لاعبي القلعة الحمراء بـ 3.5 مليون يورو، يليه محمد الشناوي قائد الفريق وحامي عرينه والغائب عن المونديال للإصابة بثلاثة ملايين وهي قيمة الجنوب إفريقي بيرسي تاو أيضًا.

وفي المركزين الرابع والخامس يأتي لاعب الوسط محمد مجدي "أفشة" والمهاجم محمد شريف حيث يتساوى كلاهما في القيمة السوقية بـ 2.5 مليون يورو.