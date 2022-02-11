كارتيرون قبل دوري الأبطال: هدفنا اللقب وتعويض طارق حامد "صعب"

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك المصري أن هدفه التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم هذا الموسم بعد الخروج المبكر من دور المجموعات الموسم الماضي.



وأضاف كارتيرون قبل أن يستهل الزمالك مشواره بدور المجموعات في البطولة القارية أمام ضيفه بترو أتليتيكو الأنغولي يوم السبت: بطولة دوري أبطال إفريقيا مهمة جدا للزمالك وكانت هناك خيبة أمل في النسخة الماضية بعد الخروج من دور المجموعات.



وتابع: هدفنا المنافسة على اللقب في النسخة الحالية، إنها من ضمن أهداف الزمالك في الموسم الحالي.



وشدد مدرب الزمالك الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المصري على أن مباراة السبت أمام الفريق الأنغولي ستكون مهمة للغاية أملا في بداية قوية في دور المجموعات بعدما فاز من قبل على توسكر الكيني في دور 32.



وتأهل الزمالك لدور المجموعات بفوزه الكبير 4-صفر على ضيفه توسكر الكيني من بينها ثنائية للاعبه يوسف إبراهيم (أوباما) في إياب دور 32 للمسابقة.



وتأهل الزمالك بفوزه 5-صفر في مجموع المباراتين بعد انتصاره ذهابا في كينيا بهدف دون رد.



وأشار كارتيرون إلى أنه منح اللاعبين الدوليين العائدين من المشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية راحة ثلاثة أيام مضيفا أن الطاقم الفني تعامل مع اللاعبين جيدا خلال معسكر المباراة لتجهيزهم للمشاركة.



وعن غياب طارق حامد عن مباراة الغد للإصابة قال كارتيرون: تعويض غياب حامد صعب جدا لأنه من أفضل اللاعبين الذين يقطعون الكرة وهو يعاني من إصابة في الركبة ولكنه يتحسن حاليا والفريق سيستعيده قريبا.



ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا ساغرادا إسبرانسا الأنغولي والوداد المغربي.

مادة اعلانية