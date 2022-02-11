كونتي: توتنهام بحاجة لإدارة المباريات بشكل أفضل

كشف أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير يوم الجمعة أن فريقه يجب أن يجد طرقا للتعامل بشكل أفضل مع المباريات بعد أن استقبل هدفين متأخرين في خسارته من ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.



وتقدم توتنهام مرتين أمام ساوثامبتون لكنه دفع ثمن الهشاشة الدفاعية ليخسر 3-2 بملعبه وأصبح في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة.



وأبلغ كونتي الصحفيين قبل مواجهة ضيفه وولفرهامبتون واندرارز بالدوري يوم الأحد: خلال المباراة توجد مراحل مختلفة ويجب التحلي بالخبرة لإدارة اللقاء وفهم متى يجب المخاطرة بشكل أكبر ومتى نحافظ على النتيجة بأفضل طريقة ممكنة.



وأضاف: بعد أن سجلنا تركنا الفرصة سريعا للمنافس للتسجيل، عند تسجيل هدف يجب أن تتمتع بالقوة وألا تفقد الصبر والتركيز، لكننا بدأنا العمل للتو وستكون المهمة طويلة.



ويستمر غياب لاعبي الوسط إيريك داير وأوليفر سكيب والمدافع جافيت تانغانغا بسبب الإصابات لكن يمكن للوافدين الجديدين ديان كولوسيفسكي ورودريغو بنتانكور البدء أمام وولفرهامبتون.



وأقر المدرب الإيطالي بأن مشاركة المهاجم سون هيونغ-مين والمدافع كريستيان روميرو للمرة الثالثة في أسبوع ستكون مخاطرة عقب العودة من الإصابة لكنه أشار إلى قلة الخيارات بالتشكيلة.



واذا فاز ولفرهامبتون صاحب المركز الثامن سيتخطى توتنهام في الترتيب، لكن تتبقى مباريات مؤجلة للفريق اللندني.

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