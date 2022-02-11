لأول مرة منذ 10 أعوام.. اتحاد جدة يخرج بشباك نظيفة أمام النصر

حقق اتحاد جدة العديد من الأرقام المميزة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه النصر خلال الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسجل أهداف الاتحاد البرازيلي رومارينيو من ركلة جزاء وعبد العزيز البيشي خلال الشوط الأول، ثم أكمل الثلاثية المغربي عبد الرزاق حمدالله في الشوط الثاني.

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وحافظ اتحاد جدة على نظافة شباكه أمام النصر في الدوري لأول مرة منذ 10 سنوات وتحديدًا خلال أغسطس 2012، حينما انتهت القمة التي أقيمت في الأسبوع الثالث على ملعب الملك فهد الدولي بهدف نظيف لأصفر جدة أحرزه البرازيلي دييغو دي سوزا.

ولُعب بعد مباراة 2012، 19 لقاء في الدوري بين الفريقين، هز النصر خلالها جميعًا شباك الاتحاد.

وعادل الاتحاد سلسلة عدم الخسارة الأطول له أمام النصر في الدوري بـ 7 مباريات والتي تحققت بين 24 يناير 2010 و 28 ديسمبر 2012، وفاز الاتحاد بـ 4 مباريات خلالها واحتكم الفريقان للتعادل 3 مرات، وتعود الخسارة الأخير لفريق مدينة جدة أمام النصر في الدوري إلى ديسمبر 2018 حينما انتصر الأخير في جدة 1-2 بهدفي حمدالله مقابل هدف لفهد المولد.

وتسبب الاتحاد في الخسارة الأولى للمدرب الأرجنتيني روسو بعد 7 انتصارات متتالية للنصر في الدوري منذ توليه للقيادة الفنية، جاءت على حساب الهلال والحزم والفتح وضمك والفيصلي والتعاون والطائي.

وتعتبر هذه الخسارة هي الأولى للنصر في جدّة بعد 12 زيارة له لفرق المدينة في الدوري، إذ فاز في 8 مباريات وتعادل 4 منذ خسارته أمام الأهلي في أكتوبر 2015، كما يعتبر الفوز هو الأول للاتحاد على النصر في ملعبه منذ مايو 2011.

ووسع الاتحاد الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الشباب إلى 7 نقاط بعد فوز الجمعة، مع تبقي مباراة مؤجلة له.