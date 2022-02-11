موسيماني: الهلال أحرج تشيلسي لكننا سنمنح "البرونزية" لإفريقيا

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري على قوة منافسه الهلال السعودي خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، لكنه شدد على أن فريقه سيبذل كل ما يستطيع من أجل منح الميدالية البرونزية للقارة الإفريقية.

ويتواجه الفريقان يوم السبت على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي وعينهما على الظفر بالمركز الثالث في المونديال.

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وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: مباراة صعبة بكل تأكيد، الهلال بطل آسيا لكننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل منح الميدالية لإفريقيا مثلما فعلنا العام الماضي، كنا نتمنى حصد ميدالية بلون مختلف لكن لم يحالفنا التوفيق أمام بالميراس.

وتابع: الهلال فريق قوي يضم لاعبين كبارا سبق لهم اللعب في الدوريين الإنجليزي والبرتغالي، تنتظرنا مباراة مثيرة أمام فريق قدم مستوى مميزا أمام تشيلسي وأثبت جودته وأن مستويات الأندية باتت متساوية.

وعما إذا كان التتويج بالمركز الثالث فاصلًا في مستقبله مع القلعة الحمراء قال موسيماني: أنا أصغر أمام الأهلي بتاريخه العريق، كل ما أفعله هو العمل بجهد للاستمرار في منصبي، طوال مسيرتي في كرة القدم لم أقلق يومًا بشأن مستقبلي.

وعلّق المدافع رامي ربيعة عن مواجهة السبت قائلًا: المباراة تجمع بين فريقين كبيرين أثبتا أنهما يستطيعان تقديم كرة مميزة، لعبت مع بيريرا وكاريو في سبورتنغ لشبونة إنهما لاعبان جيدان، خضت أول مونديال لي وعمري 19 عامًا وما زلت أحلم بتحقيق ميدالية أخرى بعد مرور 10 سنوات.