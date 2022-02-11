موسيماني والبرتغاليين.. "نهائي قرن" وبرونزية مونديال

يستعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري لخوض مباراته الثامنة في مسيرته أمام المدربين البرتغاليين حينما يلتقي بالمدرب ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال السعودي، ويمتلك بيتسو سجلًا مميزًا أمام أبناء البرتغال إذ انتصر في غالبية اللقاءات وتوّج بنهائي قاري وبرونزية كأس العالم للأندية على حسابهم.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال من أجل الفوز بالميدالية البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خلال النسخة الحالية من كأس العالم للأندية يوم السبت على ملعب آل نهيان.

مادة اعلانية

ولعب موسيماني 7 مباريات سابقة أمام 3 مدربين برتغاليين، حقق الفوز خلال 5 لقاءات منها وانهزم مرتين.

وجاءت المواجهات الأربع الأولى لموسيماني أمام البرتغاليين حينما كان مدربًا لصن داونز الجنوب الإفريقي، وواجه المدرب زيكا ماركوس وفريقه موروكا سوالوز في 4 مباريات بالدوري الجنوب إفريقي.

وكانت المواجهات ضمن مواسم 2012-2013 و2013-2014 و2014-2015، وانتصر مدرب الأهلي الحالي في 3 مباريات منها وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه خمسة أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ولعب موسيماني المباراة الخامسة أمام مدربي البرتغال بعدما تولى المهمة الفنية للأهلي، حيث واجه جايمي باتشيكو مدرب الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2010 في مباراة عُرفت بـ "نهائي القرن"، وانتصر حينها الأهلي بهدفين مقابل هدف ليحصد نجمته الإفريقية التاسعة.

وقاد "نهائي الزمالك" موسيماني وفريقه إلى كأس العالم للأندية 2020، وبعد الانتصار على الدحيل والخسارة من بايرن ميونخ، لعب موسيماني أمام البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وانتصر حينها الأهلي بركلات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليحصد الميدالية البرونزية الثانية في تاريخه.

وخلال النسخة الحالية تكررت مواجهة الأهلي وبالميراس وموسيماني وفيريرا، لكن اختلفت المرحلة إذ كانت المواجهة في نصف النهائي وهوية الفائز بعدما نجح فيريرا في قيادة فريقه إلى نهائي البطولة عقب الانتصار على أهلي موسيماني بهدفين نظيفين.