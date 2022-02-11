الفرنسي هرنانديز يمدد عقده مع ميلان

أعلن ميلان ثاني الدوري الإيطالي يوم الجمعة أن مدافعه الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز مدد عقده حتى عام 2026.

وقال النادي اللومباردي في بيان مصحوب بصورة للمدافع الفرنسي بصدد التوقيع على عقده محاطًا بالمسؤولين: يسر ميلان أن يعلن عن تمديد عقد ثيو برنار فرانسوا هرنانديز حتى 30 يونيو 2026.

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وأضاف البيان: وصل ثيو إلى ميلان في صيف عام 2019 وأظهر على الفور مؤهلاته على أرضية الملعب، وجذب إعجاب وحب أنصار الأحمر والأسود في جميع أنحاء العالم، سيواصل ثيو هرنانديز وميلان رحلتهما معًا.

وكان هرنانديز مرتبطًا مع ميلان حتى عام 2024.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية اليومية أن راتبه السنوي سيرتفع من 1.5 إلى 4.5 مليون، إضافة إلى المكافآت.