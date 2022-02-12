إقالة الهولندي فان مارفيك من تدريب المنتخب الإماراتي

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول للعبة وجهازه المساعد.

وقال الاتحاد في بيان إن "هذا القرار يأتي بناء على توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية خلال اجتماعها الأخير برئاسة حميد الطاير عضو المجلس ورئيس اللجنة. سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة".

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وسبق للمدرب الهولندي المخضرم تدريب منتخب الإمارات لمدة تسعة أشهر تقريبا في 2019 قبل الاستغناء عن خدماته عقب الهزيمة 4-2 أمام قطر في كأس الخليج في ديسمبر من نفس العام لكن تم التعاقد معه من جديد قبل استئناف الإمارات مسيرتها في تصفيات كأس العالم 2022.



وبعد الاستغناء عن فان مارفيك أواخر 2019 تولى الصربي إيفان يوفانوفيتش تدريب المنتخب الإماراتي لكنه أيضا أقيل من منصبه دون خوض مباراة واحدة مع الفريق بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كوفيد-19.



وتولى الكولومبي خورخي لويس بينتو المهمة بعد ذلك لكنه لم يستمر طويلا عقب أداء مخيب للآمال خلال مباريات ودية.



وسبق لفان مارفيك أيضا قيادة المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لكنه ترك الفريق قبل انطلاق النهائيات مع نهاية عقده ثم تولى تدريب منتخب أستراليا في النهائيات بناء على عقد قصير المدة.



وفي أخر مباراتين له في تصفيات كأس العالم سيلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العراقي في البصرة قبل أن يستضيف كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة الشهر المقبل.



ويحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الأولى بعد منتخبي إيران وكوريا الجنوبية اللذين ضمنا التأهل للنهائيات.



ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية في التصفيات الآسيوية مباشرة إلى النهائيات في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي بعد ذلك.



