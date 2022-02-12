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الأهلي يهزم الهلال برباعية ويحتفظ ببرونزية المونديال

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الأهلي
انتزع الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه

الأهلي يهزم الهلال برباعية ويحتفظ ببرونزية المونديال

القاهرة - رويترز

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حصد الأهلي بطل إفريقيا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي بعد الفوز 4-صفر على تسعة لاعبين من الهلال السعودي بطل آسيا يوم السبت.

وسجل المدافع ياسر إبراهيم هدفين للأهلي في الدقيقتين الثامنة و17، وبينهما نال ماثيوس بيريرا لاعب الهلال بطاقة حمراء.

ولعب الهلال بتسعة لاعبين لأكثر من ساعة من اللعب بعد طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 28.

وجعل الأهلي، الذي خسر في قبل النهائي أمام بالميراس البرازيلي، النتيجة 3-صفر بواسطة أحمد عبد القادر قبل الاستراحة، ثم أضاف عمرو السولية الهدف الرابع بتسديدة قوية في الدقيقة 64.

وانتزع الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2006 و2021.

وسيلعب بالميراس ضد تشيلسي بطل أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي في وقت لاحق اليوم.

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