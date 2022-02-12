الزمالك يقلب تأخره إلى تعادل أمام بيترو أتلتيكو في دوري الأبطال

قلب فريق الزمالك المصري تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي إلى تعادل 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي بيترو أتلتيكو جليسون وفيدينيو في الدقيقتين 22 و36، فيما سجل هدفي الزمالك يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 57 ومحمود حمدي الونش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وحصد الفريقان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من البطولة.