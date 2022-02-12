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الطائي يفوز على الباطن بثلاثية

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لطائي
رفع الطائي رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر

الطائي يفوز على الباطن بثلاثية

الرياض - د ب أ

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فاز فريق الطائي على ضيفه الباطن 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العشرين من دوري كأس محمد بن سلمان.

وسجل أهداف الطائي جمال باجندوح وتوبياس فيغويرا وسيفاس ماليلي في الدقائق 55 و72 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف الباطن ماوريسيو أنتونيو في الدقيقة 69.

ورفع الطائي رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد الباطن عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

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