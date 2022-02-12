المخضرم سليمان لاعب الأهلي يعلق حذاءه بنهاية الموسم

أعلن المخضرم وليد سليمان لاعب الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز اعتزاله بنهاية الموسم الحالي يوم السبت.



وفاز الأهلي 4-صفر على الهلال ليحصد برونزية كأس العالم للأندية، وبعد المباراة أعلن سليمان اعتزاله في حسابه في إنستغرام.



وكتب اللاعب البالغ عمره 37 عاما: هي اللحظة الأصعب في حياتي كلاعب كرة قدم في أعظم نادي في الكون النادي الأهلي بأن اختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي.



وتابع: أتمنى أن تظل جماهير الأهلي تتذكرني على مدار التاريخ، اليوم شاركت زملائي بالتتويج بالميدالية الثالثة في كأس العالم للأندية، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم.



وهذه المرة الثالثة التي ينال فيها الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد 2006 و2021.



وانضم سليمان للأهلي قادما من إنبي في 2011 ونال لقب الدوري ست مرات بالإضافة إلى لقب كأس مصر في مناسبتين.



كما أحرز سليمان لقب دوري أبطال أفريقيا أربع مرات ومثلها في كأس السوبر الأفريقية وكأس الاتحاد الأفريقي في 2014.

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