ثلاثية سترلينغ تقود مانشستر سيتي لفوز كبير على نوريتش

أحرز رحيم سترلينغ ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي لتعزيز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه بفوزه خارج أرضه 4-صفر على نوريتش سيتي المتعثر يوم السبت.



وهز سترلينغ الشباك في الشوط الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة 31، وأضاف فيل فودن الهدف الثاني بعد الاستراحة بقليل.



وجعل سترلينج النتيجة 3-صفر بضربة رأس من مدى قريب، قبل أن يتابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه ويختتم الأهداف في اللحظات الأخيرة.



وأصبح رصيد سيتي 63 نقطة من 25 مباراة، بينما يأتي ليفربول ثانيا وله 51 نقطة من 23 مباراة.



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