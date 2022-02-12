رباعية الأهلي.. أكبر خسارة سعودية في المونديال

أصبحت خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية هي الأكبر في تاريخ الأندية السعودية بالبطولة.

وظفر الأهلي بالميدالية البرونزية عقب الفوز بأربعة أهداف نظيفة أحرزها ياسر إبراهيم "هدفين" وأحمد عبد القادر وعمرو السولية، كما شهد اللقاء الذي أقيم على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، طرد لاعبين من الهلال خلال الشوط الأول هما البرازيلي ماثيوس بيريرا ولاعب الوسط محمد كنو.

مادة اعلانية

ومُنيت الأندية السعودية بـ 8 خسارات خلال مشاركاتها الأربع في المونديال، بدأت بخسارة النصر 3-1 من ريال مدريد خلال نسخة 2000، تلتها خسارة بثنائية نظيفة أمام كورينثيانز البرازيلي، ليودع النصر تلك النسخة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة.

وفي نسخة 2005، انتصر اتحاد جدة على الأهلي بهدف نظيف ثم خسر من ساوباولو البرازيلي 3-2 في مباراة نصف النهائي، لتتكرر الهزيمة مرة أخرى بذات النتيجة خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من سابريسا الكوستاريكي.

وشاركت أندية السعودية مرة أخرى في البطولة عام 2019 عن طريق الهلال الذي انتصر في مباراته الأولى أمام الترجي التونسي بهدف نظيف ثم خسر من فلامينغو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية 3-1 في نصف النهائي، قبل أن يفوز عليه مونتيري المكسيكي خلال مباراة الميدالية البرونزية بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وسقط الهلال خلال مشاركته المونديالية الثانية أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف بنصف النهائي، بعدما حقق الانتصار الأكبر في تاريخ البطولة على الجزيرة الإماراتي 6-1، قبل أن يفوز عليه الأهلي المصري برباعية نظيفة في مباراة المركز الثالث.