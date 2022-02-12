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ساوثهامبتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد بالدوري

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مانشستر ساوثهامبتون
مانشستر وصل رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس

ساوثهامبتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد بالدوري

مانشستر - د ب أ

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فرض ساوثهامبتون التعادل 1 -1 على مضيفه مانشستر يونايتد يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتقدم غادون سانشو بهدف لمانشستر في الدقيقة 21 لكن تشي آدامز أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 51.

ورفع مانشستر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس مقابل 29 نقطة لساوثهامبتون في المركز العاشر.

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