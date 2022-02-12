ساوثهامبتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد بالدوري

فرض ساوثهامبتون التعادل 1 -1 على مضيفه مانشستر يونايتد يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتقدم غادون سانشو بهدف لمانشستر في الدقيقة 21 لكن تشي آدامز أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 51.

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ورفع مانشستر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس مقابل 29 نقطة لساوثهامبتون في المركز العاشر.