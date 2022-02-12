ساوثهامبتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد بالدوري

فرض ساوثهامبتون التعادل 1 -1 على مضيفه مانشستر يونايتد يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
وتقدم غادون سانشو بهدف لمانشستر في الدقيقة 21 لكن تشي آدامز أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 51.
مادة اعلانية
ورفع مانشستر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس مقابل 29 نقطة لساوثهامبتون في المركز العاشر.
اقرأ أيضاً
-
مدلزبره يقصي مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد بركلات الترجيحأطاح ميدلزبره بمضيفه مانشستر يونايتد من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع، بعدما تغلب عليه 8 / 7 بضربات الترجيح يوم الجمعة، ليتأهل إلى الدور ... رياضة عالمية
-
الشرطة تعلن إطلاق سراح مهاجم مانشستر يونايتد غرينوودأُطلق سراح مايسون غرينوود مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء بكفالة بعد استجوابه بشأن مزاعم اغتصاب واعتداء على شابة، بحسب ما ذكرت ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية