‭ ‬بيولي: ميلان المنافس على اللقب أكثر نضجا هذا العام

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان يوم السبت أن فريقه أصبح أكثر نضحا ووعيا خلال هذا العام بينما ينافس على لقب الدوري الإيطالي ويسعى حاليا للتقدم إلى صدارة الترتيب.

وتعززت فرصة ميلان في الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011 مطلع الأسبوع الماضي عقب فوزه 2-1 على البطل إنتر ميلان في قمة مدينة ميلانو ليقلص الفارق مع الجار صاحب الصدارة إلى نقطة وحيدة.

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وفي الموسم الماضي احتل ميلان الصدارة حتى 13 فبراير ثم تراجع مستوى أدائه واحتاج إلى الفوز على أتلانتا في آخر أيام الموسم ليحصل على المركز الثاني.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي: نحن على قناعة تامة بأن الفريق الآن أصبح أكثر وعيا ونضحا مما كان عليه قبل عام.



وتابع: وهذا طبيعي. فنحن فريق يغلب عليه الطابع الشبابي كثيرا لكننا تعرضنا للكثير سويا وتطورنا.



وأضاف بيولي: نحن ندرك أن كل مباراة لها الكثير من الأهمية وأننا سنتعامل مع كل مباراة بأكبر قدر من الاهتمام.



وحاليا يحتل ميلان المركز الثالث بين فرق الدوري الإيطالي العشرين متخلفا بفارق الأهداف عن نابولي الثاني الذي يقوده المدرب لوتشيانو سباليتي والذي سيلتقي في وقت لاحق من يوم السبت في قمة الجولة مع إنتر ميلان المنفرد بالصدارة قبل أن يستضيف ميلان فريق سامبدرويا يوم الأحد.



وأكد بيولي استمرار غياب نجم الهجوم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن التشكيلة بينما يستمر تعافيه من الإصابة لكنه عبر عن سعادته بتمديد الفرنسي الدولي ثيو هرنانديز عقده مع النادي حتى 2026 يوم الجمعة.



وقال بيولي عن ذلك: هذا دليل على أن النادي لديه رؤية تتعلق بالحاضر والمستقبل.



واختتم: تجديد عقد ثيو هو إشارة ذات مغزي تتعلق بالوضع ككل. لأن وجود لاعبين يشعرون بالانتماء إلى جانب النادي الذي يفكر في الحاضر والمستقبل يدل على أن النادي يرغب في العودة إلى القمة.