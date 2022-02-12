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"هاتريك" بن رمضان يمنح الترجي الفوز الأول في دوري الأبطال

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بن رمضان
حصد الترجي أول ثلاث نقاط له في البطولة

"هاتريك" بن رمضان يمنح الترجي الفوز الأول في دوري الأبطال

تونس - د ب أ

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قاد محمد علي بن رمضان فريق الترجي التونسي للفوز على فريق غوانينغ غالاكسي البتسواني 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتقمص بن رمضان دور البطولة للترجي بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق الأولى و29 و32، فيما سجل الهدف الرابع كيغسلاي إيدوه في الدقيقة 86.

وأصبح هدف بن رمضان في الدقيقة الأولى هو الأسرع للترجي في تاريخ البطولة.

وحصد الترجي أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل فريق غوانينغ بلا رصيد في قاع الترتيب.

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