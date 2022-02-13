إغلاق قضية اعتداء ضد لاعب في الدوري الإنجليزي بعد دفعه أموالًا للتسوية

أكدت تقارير صحافية إنجليزية أن أحد لاعبي الدوري الإنجليزي تم القبض عليه بسبب اعتدائه على صديقته، قبل أن تتم إغلاق القضية بسبب تنازلها عقب حصولها على أموال من محاميه.

وكشفت صحيفة "ذا صن" دون أن تسمّي اسم اللاعب، أنه كان يرسل لصديقته رسائل مسيئة في أوقات متأخرة أيضًا.

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وأكد مصدر للصحيفة أن اللاعب الذي حصد بطولات دولية من قبل أخبر محاميه بأن يدفعوا مبلغًا مكوّنا من 5 أرقام لصديقته من أجل إجراء تسوية في المحكمة.

وقال المصدر للصحيفة: تأتي هذه الاتهامات بعد قضية مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد، إنه أمر مقلق للغاية، في هذه الحالة اللاعب دفع أموالًا لإبعاد القضية عن أعين الجمهور، واستطاع إسكات الفتاة المعنية بالأمر.

وتابع: الشرطة اعتقلته عام 2019 بعد اتهامات خطيرة من صديقته، لكنه لم توجه له أي تهم بعد تنازل الفتاة، ولم يعد على علاقة بها بعد الواقعة.

وكانت شرطة مدينة مانشستر أعلنت في وقت سابق عن اعتقال شاب عشريني اتضح أنه لاعب مانشستر يونايتد مايسون غرينوود بعد اتهامات صديقته له باغتصابها، كما تم توجيه تهم "التهديد بالقتل" إليه.