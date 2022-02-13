الأرجنتيني أروابارينا مدربا للإمارات

عين الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الأحد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدربا لمنتخبه الوطني حتى 2023 بديلا للهولندي بيرت فان مارفيك المقال من منصبه.

وقال حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات في مؤتمر صحافي: أروابارينا كان المدرب الأنسب للمنتخب بعدما اشرف على ناديين في الإمارات "شباب الأهلي والوصل" وحقق نجاحات معهما.

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وأكد ان إقالة مارفيك التي تم الاعلان عنها السبت أتت"لعدم نجاحه مع المنتخب، والمركز الثالث الذي نحتله حاليا في تصفيات المونديال كنا سنحققه مع أي مدرب آخر".

وستكون المهمة الأولى لأروابارينا الذي يخوض تجربة قيادة المنتخبات للمرة الأولى أمام العراق في 24 مارس، ثم كوريا الجنوبية في 29 منه في الجولتين الأخيرتين من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر.

وتحتل الامارات حاليا المركز الثالث برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن لبنان و4 عن العراق وتبدو الاقرب لحسم المركز المؤهل لخوض ملحق آسيوي مع ثاني المجموعة الثانية، ثم عالمي مع خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.

وأكد أروابارينا (46 عاما) أن فرصة الامارات مازالت قائمة في التصفيات "وكل شيء ممكن ولا يوجد مستحيل في كرة القدم وأملك تصورا كاملا لما يجب عمله حتى يكون المنتخب في المكان الذي يستحقه".

ويملك اللاعب السابق لبوكا جونيورز الارجنتيني (1993-2000) وفياريال الاسباني(2000-2007) خبرة كبيرة في الدوري الاماراتي بعدما سبق له قيادة الوصل (2016-2018) وشباب الأهلي (2018-2020).

كما قاد أيضًا في المنطقة العربية الريان القطري عام 2018، وبيراميدز المصري من 2020 حتى 29 يونيو 2021.