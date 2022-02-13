الزمالك يسعى للانفراد بصدارة الدوري المصري في غياب الأهلي

يتطلع الزمالك حامل اللقب إلى تحقيق الفوز على مضيفه سموحة والانفراد بصدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والاستفادة من غياب الأهلي عن الجولة التاسعة التي تنطلق مبارياتها يوم الاثنين وتستمر حتى الخميس.



ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة من سبع مباريات متفوقا بفارق الأهداف على الزمالك صاحب المركز الثاني والذي لعب ثماني مباريات.



وسيغيب الأهلي عن الجولة التاسعة بعد أن تأجلت مباراته مع الجونة والتي كانت مقررة يوم الاثنين بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت يوم السبت وحصل فيها الأهلي على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.



وقال الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إن فريقه أغلق صفحة مباراة بيترو أتليتيكو بدوري أبطال إفريقيا وبدأ على الفور الاستعداد لمواجهة سموحة في الدوري المحلي يوم الثلاثاء.



وتعادل الزمالك بشق الأنفس مع ضيفه الأنغولي بهدفين لمثليهما يوم السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات.



وأضاف كارتيرون في تصريحات للصحفيين: الجهاز الفني سيعمل على علاج إجهاد اللاعبين، وسينتظم الفريق في معسكر مغلق استعدادا للمباراة المقبلة بالدوري.



وسيلتقي يوم الاثنين الاتحاد السكندري صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة مع الشرقية للدخان متذيل الترتيب بنقطة وحيدة.



وقال حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري إن فريقه جاهز تماما للمواجهات المقبلة.



وأضاف حسن: نتطلع لاحتلال أحد مراكز المربع الذهبي بالدوري مع نهاية الموسم وهذا لن يتحقق إلا بتحقيق الانتصارات ومن الآن وعدم التفريط في أي نقطة.



وتابع: استفاد اللاعبون من فترة إقامة مسابقة كأس الرابطة واستوعبوا درس عدم التفريط في النقاط وأهمية الأهداف في احتلال المراكز المتقدمة في كل المسابقات.



ويوم الإثنين أيضا يلتقي مصر للمقاصة مع ضيفه طلائع الجيش وهما في المنطقة المهددة بالهبوط إذ يحتل مصر للمقاصة المركز 14 بسبع نقاط وطلائع الجيش المركز 16 بخمس نقاط.



ويلتقي يوم الثلاثاء غزل المحلة مع ضيفه المقاولون العرب إلى جانب لقاء الزمالك مع مضيفه سموحة.



ويوم الأربعاء يلتقي فاركو مع إنبي وبيراميدز مع الإسماعيلي وفيوتشر مع البنك الأهلي.



وتختتم الجولة التاسعة يوم الخميس بمواجهة تجمع المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا.



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