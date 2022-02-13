داوسون ينتزع نقطة التعادل لوست هام أمام ليستر

أحرز كريغ داوسون هدفا بضربة رأس في اللحظات الأخيرة، ليقود وست هام يونايتد للتعادل 2-2 مع ليستر سيتي صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وثار جدل قبل المباراة حول كيرت زوما مدافع وست هام، حيث كان في التشكيلة الأساسية، رغم وجود احتجاجات وغضب بعدما ظهر في فيديو وهو يتعامل بعنف مع قطته. وخرج اللاعب من التشكيلة بعد الإحماء.



وعندما انطلقت المباراة، بدأ وست هام بقوة وسجل غارود بوين هدف التقدم بعد تسديدة وإنهاء رائع لهجمة سريعة في الدقيقة العاشرة.



ورد ليستر بشكل رائع، وأدرك يوري تيليمانس التعادل من ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله ريكاردو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 57، ويتقدم صاحب الأرض بشكل مستحق.



وبدا أن ضربة رأس بيريرا ستكون كافية لكي يحقق ليستر فوزه الأول في خمس مباريات في كل المسابقات، لكن داوسون قابل ركلة ركنية نفذها بوين وأدرك التعادل في الثواني الأخيرة.



وتقدم ليستر، الذي احتل المركز الخامس في آخر موسمين، إلى المركز 11، بينما بقي وست هام رابعا وله 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

مادة اعلانية