دورتموند يستغل سقوط بايرن ميونخ ويقلص الفارق معه

استغل بوروسيا دورتموند السقوط الصادم لبايرن ميونيخ 2-4 أمام بوخوم السبت، وعاد بفوز ثمين من يونيون برلين بثلاثية نظيفة في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم الأحد.

ويملك بايرن ميونيخ 52 نقطة مقابل 46 لدورتموند.

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وكان نجم المباراة مهاجم دورتموند المخضرم ماركو رويس صاحب هدفين من أصل ثلاثة، علمًا أنه حظي باستقبال عدائي في ملعب يونيون برلين من قبل أنصار اصحاب الأرض بعد حصوله على ركلة جزاء جدلية في مباراة الفريقين الموسم الماضي.

وحقق دورتموند بداية حذرة لكنه سجل هدف التقدم عندما سدد رويس كرة قوية من مسافة قريبة وسط عدد كبير من المدافعين لكنها وجدت طريقها الى الشباك في الدقيقة 18.

وسرعان ما أضاف رويس نفسه الثاني بتمريرة عكسية من المدافع الفرنسي دان أكسل زاغادو في الدقيقة25.

وحسم الظهير البرتغالي الدولي رافايل غيريرو النتيجة في صالح دورتموند نهائيًا بتسجيله الهدف الثالث من مسافة قريبة في الشوط الثاني.

ولم يحتسب الحكم هدفًا ليونيون برلين بعد الاحتكام الى تقنية حكم الفيديو المساعد بسبب ارتكاب مخالفة على دفاع دورتموند مانويل أكانجي.

وتختتم المرحلة بلقاء هوفنهايم وأرمينيا بيليفلد لاحقًا.