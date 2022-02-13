روما يظفر بنقطة التعادل من ملعب ساسولو

تعادل روما 2-2 مع مضيفه ساسولو خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وتقدم روما بهدف سجله تامي أبراهام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يسجل ساسولو هدفين عن طريق كريس سمالينغ، لاعب روما، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 47 وحامد جونيور تراوري في الدقيقة 73، إلا أن روما سجل هدف التعادل عن طريق بريان كريستانتي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وشهدت المباراة طرد جيان ماركو فيراري، لاعب ساسولو في الدقيقة 78.

ورفع ساسولو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع روما رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع.