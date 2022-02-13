كارتيرون: هدفنا علاج الأخطاء بعد خسارة نقطتين أمام بيترو أتليتكو

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري أنه كان قلقا على فريقه في مباراة اليوم أمام بيترو أتلتيكو، خاصة بعد عودة اللاعبين الدوليين من المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون.

وتعادل الزمالك في مستهل مبارياته بدوري أبطال أفريقيا مع بيترو أتلتيكو الأنجولي 2-2 يوم السبت.

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وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي يوم السبت أن فريقه تأثر في الشوط الأول بغياب الدوليين لفترة عن الفريق، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني للقاء، ونجح اللاعبون في تسجيل هدفين، ويعد التعادل نتيجة أفضل وفقا لمجريات المباراة.

وأضاف أن تغييراته التي أجراها في بداية الشوط الأول من أجل زيادة الكثافة الهجومية وروح اللاعبين، كانت أعلى في الشوط الثاني وهو ما صنع الفارق وساعد على التعادل، وشدد على أن الفريق أهدر 4 فرص سهلة في لقاء اليوم.

وأوضح أن بيترو أتلتيكو كان أفضل من الزمالك في الشوط الأول، وأنه من الصعب الحكم على فرص الفريق في التأهل بعد أول مباراة ويجب أن يتم الحكم على الفريق بعد أول 3 مباريات على الأقل، خاصة وأن الزمالك قادر على الفوز على المنافسين خارج الملعب.

وشدد على أن الجهاز الفني سيعمل على علاج إجهاد اللاعبين، وسينتظم الفريق في معسكر مغلق الأحد استعدادا للمباراة المقبلة بالدوري المصري، وشدد على أن محمود علاء ليس بنفس درجة جاهزية محمود الونش لأنه لم يلعب سوى 30 دقيقة في شهر.