ليفربول يواصل مطاردة مانشستر سيتي بفوز شاق على بيرنلي

تمسك ليفربول بحظوظه في منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب 1 - صفر على مضيفه بيرنلي، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.
وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه السادس عشر في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط خلف سيتي، علما بأن الفريق الأحمر مازال لديه مباراة مؤجلة.
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في المقابل، توقف رصيد بيرنلي عند 14 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، مع امتلاكه 4 لقاءات مؤجلة.
وتقمص النجم البرازيلي فابينيو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 40، فيما عجز الفريقان عن هز الشباك طوال الوقت المتبقي من المباراة.
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