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ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على سامبدوريا

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ميلان
رفع ميلان رصيده إلى 55 نقطة

ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على سامبدوريا

ميلانو - د ب أ

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انتزع فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على سامبدوريا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل لياو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

ورفع ميلان رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي لديه مباراة مؤجلة، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

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