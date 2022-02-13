ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على سامبدوريا

انتزع فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على سامبدوريا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل لياو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

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ورفع ميلان رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي لديه مباراة مؤجلة، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.